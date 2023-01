Najlepsze apteki w Szczyrku. Odkryj apteki w styczniu 2023

Co jeszcze oferuje dobra apteka?

NEBUDOSE PLUS Roztwór do inhalacji w ampułkach 30x5ml

Nicorette Freshmint Gum Guma do żucia 2mg 105 sztuk

Otrivin Aerozol do nosa 1 mg/ml 10ml

Nicorette Freshfruit Gum Guma do żucia 4mg 105 sztuk

Nicorette Classic Gum Guma do żucia 2mg 105 sztuk

Nicorette Icy White Gum Guma do żucia 4mg 105 sztuk

NEBU-DOSE HIALURONIC Roztwór do inhalacji na nadmierną wydzielinę...

Oto apteki, do których warto zajrzeć. Z pewnością są wśród nich te najlepsze w Szczyrku.

Czechowice-Dziedzice, Nad Białką 1 c

Cechy dobrego farmaceuty

Cechy dobrego farmaceuty to uprzejmość i profesjonalizm. Jest on znawcą farmakologii. Uzyskasz od niego niezbędne informacje, kiedy zapytasz, jak stosować lek. Farmaceuta, dzięki swoim pozytywnym cechom, może przyciągać klientów do apteki.