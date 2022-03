Marzec 2022 w Szczyrku: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2022

Przegląd lutego 2022 w Szczyrku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 32-letniego narciarza ze Słowacji. Do tragedii doszło w środę 16 lutego na stoku Czantoria w Ustroniu. Niestety, nie jest to jedyny śmiertelny wypadek, do którego doszło w ostatnich latach na beskidzkich stokach.

Interwencja goni interwencję - tak w telegraficznym skrócie można nazwać to, co w ostatnich tygodniach dzieje się w Beskidach. Ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają pełne ręce roboty. Tylko w minionym tygodniu udzielali pomocy w 180 wypadkach. Do najgroźniejszego doszło m.in. na Pośrednim Wierchu, gdzie narciarz uderzył w słup oświetleniowy, doznając poważnego urazu głowy.