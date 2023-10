Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Buczkowice

adres: Beskidzka 108, 43-378 Rybarzowice numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Widokowa 59, 43-376 Kalna numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Beskidzka 29, 43-376 Godziszka numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Lipowska 730, 43-374 Buczkowice numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory 2023 - kiedy i w jakich godzinach będzie można głosować?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.