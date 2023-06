Gdzie zjeść najlepsze lody w Szczyrku? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z owoców, lodu i mleka. W Europie również zajadali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Z powodu konieczności transportu lodu z gór były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem w formie współczesnego sorbetu.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym modne stało się chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, śmietankowe i czekoladowe.

W czasach po II wojnie światowej produkcja lodów znacznie się rozwinęła, a ich spożywanie stało się popularne. Na początku rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Oferowane smaki prezentowały się skromnie. Na ogół były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawano je w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.