Gdzie smacznie zjeść w Szczyrku? Burger, rolada czy ramen? Które miejsca polecacie?

Najsmaczniejsze jedzenie w Szczyrku?

Przy wyborze restauracji, najczęściej pytamy o opinie znajomych. To świetny sposób, by znaleźć miejsce dla siebie, gdzie serwują jedzenie w Szczyrku. Ale trzeba najpierw wiedzieć co jest do wyboru. Zebraliśmy w jednym miejscu firmy z branży gastronomicznej, które są w okolicy. Jeżeli którejś brakuje, przekaż komuś w lokalu, że inni mają mniejsze szanse, by znaleźć lokal.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Szczyrku znajdziesz na naszej liście? Na przykład:

food truck

naleśnikarnia

lodziarnia

dieta pudełkowa

winiarnia

kuchnia włoska

kuchnia japońska

kuchnia wegańska

Jedzenie bobu jest zbrodnią, którą da się porównać ze zjadaniem głów własnych rodziców.

Pitagoras (VI/V w. p.n.e.)

Restauracje na imieninyw Szczyrku?

Zastanawiasz się, gdzie zorganizować imieniny? Sprawdź, gdzie warto się wybrać zdaniem innych w Szczyrku. Wybierz spośród poniższych miejsc.