Gdzie na nordic walking do 19 km od Szczyrku. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 22 - 23 lipca

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking niedaleko Szczyrku? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać w okolicy Szczyrku na nordic walking. Na ten weekend przygotowaliśmy trasy w odległości do 19 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking ze Szczyrku Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 19 km od Szczyrku. Sprawdź, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Szczyrku. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Orłowa - Równica Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,01 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 498 m

Suma podejść: 1 084 m

Suma zejść: 1 091 m Utor poleca trasę uprawiającym nordic walking ze Szczyrku Niezbyt długa trasa, ot tak na jeden dzień, bez specjalnego wysiłku, chociaż w nocy dosypało śniegu. W zasadzie nigdzie nie trzeba było torować, a jeśli nawet, to śnieg miał maksymalnie 30 cm, więc nie było źle. Punkt startowy wybrany na stacji Wisła-Obłaziec, żeby uniknąć dreptania po asfalcie przez Ustroń oraz ze względu na niewątpliwą atrakcję, jaką jest wiszący most i jaz na Wiśle. Jak się okazało, asfalt ciągnął się przez całą dolinę, aż po przysiółka Dobka, co miało tę dobrą stronę, że droga była odśnieżona. I zmyleni tą odśnieżoną drogą, zamiast iść czarnym szlakiem na Zakrzosek, dotarliśmy do Jastrzębia. Przetarta ścieżka się skończyła i do drogi na grzbiecie trzeba było iść na przełaj, torując po śniegu przez las. Z polany grzbietowej zaczęło być widać sąsiednie góry - Stary Groń, pasmo Błatniej i Klimczoka i Beskid Węgierski. Odcinek przez Orłową, Beskidek na Równicę jest nieco monotonny, prowadzi przez las, za to z polan przy sprzyjających warunkach (a takie akurat były) widać pasmo Czantorii aż po Stożek, a za nimi majaczące szczyty Beskidu Morawsko-Śląskiego i okolice Brennej. Niebieski szlak omija co prawda sam szczyt Równicy, ale można tam wejść albo nieoznakowaną ścieżką odbijającą od szlaku, albo spod schroniska obok hotelu szlakiem żółtym. Ponieważ ścieżka nie była widoczna, a nie chcieliśmy błądzić i przedzierać się przez chaszcze i śnieg, pozostało nam iść od schroniska. W ogóle Równica jest chyba najbardziej zagospodarowanym szczytem w Polsce - schronisko, hotel, karczma, stragany z pamiątkami, latem tor saneczkowy, do tego możliwość wjazdu samochodem powodują, że kręci się tam mnóstwo ludzi. Zejście do Ustronia doliną Gościeradowca, obok ołtarza "Kamień Ewangelików", jest dość strome, za to trafia się prosto na stację kolejową Ustroń Zdrój i centrum miejscowości.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Szczyrku

🌲🌤️ Trasa nordic walking: 3.Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach Górskich - trasa maratonu Stopień trudności: 3.0

Dystans: 43,49 km

Czas trwania marszu: 8 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 700 m

Suma podejść: 2 093 m

Suma zejść: 2 076 m Trasę nordic walking mieszkańcom Szczyrku poleca UltraBeskidSport

Maraton górski - piękna widokowa trasa, przebiegająca przez 5 schronisk górskich,

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przemasy na butach - Góra Żar Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,03 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 534 m

Suma podejść: 823 m

Suma zejść: 829 m Amatorom nordic walking ze Szczyrku trasę poleca Przemas74 Dzisiaj wybraliśmy się na pierwszą w tym roku wycieczkę pieszą, więc trasa jest spokojna, a największe wzniesienie pokonaliśmy kolejką...

Zastartowaliśmy na parkingu pod urzędem miasta - po pierwsze parking jest darmowy - nie tak jak pod kolejką - a po drugie na wstępie mieliśmy podejście pod kolejkę, przez co nie musieliśmy wspinać się na samym końcu...

Po wyjeździe na górę Żar ruszyliśmy czerwonym szlakiem na punkt widokowy Kiczera, potem idąc nim dalej, doszliśmy do miejsca, gdzie przecina go dalej szlak niebieski - w który skręciliśmy (w prawo).

Po dłuższym spacerze dołączył do niego szlak żółty i po krótkim odcinku, gdzie oba szlaki szły tą samą drogą, skręciliśmy tak, jak nas prowadził szlak żółty. Doszliśmy nim aż do Międzybrodzia Żywieckiego i już jego ulicami wróciliśmy do miejsca, gdzie zostawiliśmy auto.

Na tej trasie nie ma jakiś wielkich podejść, natomiast idąc szlakiem żółtym, trzeba zaliczyć dość długie i w miarę ostre zejście. Więc jeśli ktoś ma ochotę na ostre podejście, polecam albo iść w drugą stronę niż my szliśmy, lub też nie wyjeżdżać koleją na górę, Żar tylko trochę się powspinać na piechotę.

Nawiguj

Nordic walking - co to? Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Kto może uprawiać nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

